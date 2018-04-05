В четверг, 5 апреля, Верховная Рада рассмотрит законопроект "О национальной безопасности", который ранее раскритиковали послы ЕС и США, а также ряд других законопроектов.

Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

В начале заседания депутаты рассмотрят законопроекты о реформе парламента.

А после законопроекта о нацбезопасности в повестке - проект постановления об обращении к международному сообществу о недопустимости строительства трубопровода "Северный поток-2".

Также в повторном первом чтении будет рассмотрен законопроект о ратификации гарантийного соглашения (проект доступа к долгосрочному финансированию) с Международным банком реконструкции и развития.

Депутаты рассмотрят во втором чтении новую редакцию закона о дипломатической службе.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко заявил, что окончательная редакция законопроекта о национальной безопасности Украины будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины.