На Березняках в Киеве ночью сгорел микроавтобус
В ночь на 5 апреля на Березняках в Киеве сгорел микроавтобус.
Об этом сообщает "112 Украина".
Пожар произошел около полуночи. В кабине водителя в это время никого не было.
Пожарные приехали через 10 минут и потушили огонь. По предварительным выводам, возгорание могло произойти, поскольку не выдержала электропроводка.
При этом в кабине все выгорело. До приезда пожарных предпринимались попытки потушить авто самостоятельно с помощью огнетушителя, но из этого ничего не вышло.
Пострадавших в результате пожара на Березняках нет.
Фото: facebook.com
Напомним, что в Киеве сгорело четыре автобуса на стоянке в гараже.
Как сообщала "Страна", масштабный пожар на автобазе "Павлоградугля" уничтожил 17 автомобилей.
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