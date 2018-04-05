В ночь на 5 апреля на Березняках в Киеве сгорел микроавтобус.

Об этом сообщает "112 Украина".

Пожар произошел около полуночи. В кабине водителя в это время никого не было.

Пожарные приехали через 10 минут и потушили огонь. По предварительным выводам, возгорание могло произойти, поскольку не выдержала электропроводка.

При этом в кабине все выгорело. До приезда пожарных предпринимались попытки потушить авто самостоятельно с помощью огнетушителя, но из этого ничего не вышло.

Пострадавших в результате пожара на Березняках нет.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве сгорело четыре автобуса на стоянке в гараже.

Как сообщала "Страна", масштабный пожар на автобазе "Павлоградугля" уничтожил 17 автомобилей.