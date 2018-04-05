В ночь на 5 апреля на шахте Павлоградская ДТЭК Павлоградуголь в Днепропетровской области произошло задымление. Были эвакуированы 175 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Задымление кабельной продукции произошло в здании вспомогательного ствола на отметке "0". В связи с этим был введен план ликвидации аварии. Очаг возгорания был ликвидирован.

Пострадавших в результате задымления нет. Работники по запасным ходам, вышли к главному стволу горизонта 140 м, где угольными скипами были доставлены на поверхность.

На место происшествия прибыли подразделения 8-го военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), которые в течение получаса ликвидировали возгорание.

Напомним, что за первые два месяца 2018 года предприятия Украины сократили добычу рядового угля на 27,6% (на 2,3 млн тонн) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 5,3 млн тонн.

Как сообщала "Страна", Павел Жебривский заявил, что добываемый на неподконтрольной правительству территории Донецкой области уголь поставляется в РФ, а также на некоторые предприятия, которые продолжают работу в отдельных районах Донецкой области.