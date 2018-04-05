Вчера, 4 апреля, свои первые четвертьфинальные матчи в Лиге чемпионов сыграли пары Барселона - Рома и Ливерпуль - Манчестер Сити.

Оба матча выдались богатыми на красивые голы. Но особенной выдалась игра на "Камп Ноу". Рома в гостях у Барсы с самого начала выстроила плотную оборону, что в итоге аукнулось "волкам". На 38 минуте Иньеста пытался разыграть комбинацию в штрафной с Месси, но на перехват вышел де Росси, и отправил мяч точно в правый угол собственных ворот. Алиссон не смог помочь ничем. Так был открыт счет.

Во втором тайме "шоу" продолжилось. Давление Барсы не прекращалось, и в один из моментов Ракитич выдал опасный прострел справа, Манолас боролся с Умтити, и мяч от него сначала угодил в штангу, а после еще одного рикошета - опять в свои же ворота. 2 - 0 на 55 минуте.

Через четыре минуты Барселона уже сама забила третий мяч (отличился Пике) и начала сушить игру. Так продолжалось до 80 минуты, когда Джеко удалось отквитать один мяч. Для "волков" забрезжила было призрачная надежда, но ее на 87 минуте "погасил" Суарес.

Таким образом 4 - 1, и Барселона наверняка выходит в полуфинал Лиги чемпионов.

А вот в другом матче Ливерпуль - Манчестер Сити произошла самая настоящая сенсация. Ливерпуль разгромил Манчестер Сити. Причем все голы были забиты в первом тайме в течение 30 минут. Отличились Салах, 12 (1 - 0), Окслэйд-Чемберлен, 21 (2 - 0), Мане, 31 (3 - 0).

Но здесь все будет решаться в ответке, вряд ли Хосеп Гвардиола смирится с такой "пощечиной" от Юргена Клоппа. Наш легионер Александр Зинченко на поле не выходил.

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