В Ивано-Франковске патрульный отсудил 30 тысяч гривен компенсации у водителя за сломанную руку.

Об этом сообщает "Курс".

Городской суд признал водителя BMW 5 Юрия Зварича виновным в нанесении телесных повреждений инспектору патрульной полиции Владиславу Гарбару.

Ночью 23 августа 2016 водитель остановился на пешеходном переходе, экипаж патрульной полиции отреагировал на нарушение и подал водителю световой сигнал. Автомобиль тронулся с места, когда патрульные через громкоговоритель потребовали остановить машину. Водитель прибавил скорость, а когда позже остановил машину, к машине подошел патрульный и попросил нарушителя предъявить документы.

Водитель отказался, схватил патрульного за форму и тронулся с места. В результате полицейский упал на асфальт и сломал руку. После погони нарушителя задержали в селе Лисец.

Обвиняемый вину признал и заявил, что через знакомого передал патрульному 1000 долларов. Тот сказал, что никаких денег не получал и просил суд удовлетворить гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 60 тысяч гривен.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. Однако на основании закона Украины об амнистии в 2016 году постановил освободить от отбывания наказания.

Гражданский иск удовлетворен частично. Водитель должен возместить патрульному 30 тысяч грн морального ущерба.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковске возле ночного клуба произошла стрельба, были задержаны 11 человек.

Как сообщала "Страна", суд взял под стражу подозреваемых в стрельбе у клуба в Ивано-Франковске.