Курс НБУ на 5 апреля. Доллар подешевел на 6 копеек, евро - на 16
В четверг, 5 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар
Об этом сообщает сайт НБУ.
Доллар стал дешевле на 6 копеек - до 26,26 грн.
Евро потерял в цене 16 копеек - до 32,40 грн.
Российский рубль тоже немного упал в цене и составил 0,454 грн.
Напомним, что Нацбанк теперь будет регулировать валютный курс не только с помощью валютного аукциона, но и еще трех инструментов. Речь идет об интервенции по единому курсу, запросе относительно наилучшего курса, а также адресной интервенции.
Как сообщала "Страна", Национальный банк Украины удивил общественность новыми данными по объему денежных переводов заробитчан в нашу страну. По его новой методологии этот объем серьезно возрос. Почему так произошло и сколько на самом деле переводят денег в Украину, разбиралась "Страна".