В четверг, 5 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар стал дешевле на 6 копеек - до 26,26 грн.

Евро потерял в цене 16 копеек - до 32,40 грн.

Российский рубль тоже немного упал в цене и составил 0,454 грн.

Напомним, что Нацбанк теперь будет регулировать валютный курс не только с помощью валютного аукциона, но и еще трех инструментов. Речь идет об интервенции по единому курсу, запросе относительно наилучшего курса, а также адресной интервенции.

Как сообщала "Страна", Национальный банк Украины удивил общественность новыми данными по объему денежных переводов заробитчан в нашу страну. По его новой методологии этот объем серьезно возрос. Почему так произошло и сколько на самом деле переводят денег в Украину, разбиралась "Страна".