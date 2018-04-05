Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна отказалась высылать российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля, поскольку поддерживает хорошие отношения с Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

Также Курц напомнил, что Австрия является штаб-квартирой международных организаций, где ежедневно ведется дипломатический диалог.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ. Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов. Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение", - сказал Курц в эфире ток-шоу на телеканале Puls 4.

При этом канцлер добавил, что Австрия вместе с другими странами-участницами ЕС приняла решение отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций в Брюссель.

Напомним, что решение о высылке российских дипломатов ряд стан приняли после отравления в британском Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщала "Страна", Россия созывает заседание Совбеза ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля.