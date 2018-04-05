Американские ученые обнаружили десятки ранее неизвестных черных дыр в центре нашей галактики - Млечного Пути. Открытие подтверждает теорию, согласно которой сверхмассивные черные дыры, которые образуют ядра большинства галактик, окружены многими менее крупными черными дырами.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

До сих пор все наблюдения центра Млечного Пути, где находится ближайшая к Земле сверхмассивная черная дыра, не находили подтверждения этой теории.

Вывод том, что в центре нашей галактики находится множество черных дыр сделал Чарльз Хейли из Колумбийского университета в Нью-Йорке и его коллеги. Перед этим они изучили архивы данных космической рентгеновской лаборатории NASA "Чандра" и обнаружили не менее 12 маломассивных бинарных систем, в которых звезда вращается вокруг невидимого объекта - черной дыры.

"Изолированные, одинокие черные дыры просто черны, они никак себя не проявляют. Но когда черная дыра спаривается с маломассивной звездой, это приводит к вспышке рентгеновского излучения. Оно не столь яркое, но отличается постоянностью и его можно обнаружить", - пояснил Хейли.

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, известная как Стрелец А* (Sgr A*), окружена горячим радиоизлучающим газовым облаком, что представляет собой идеальные условия для возникновения массивных звезд. Эти звезды зарождаются и умирают в таком облаке, они могут превращаться в черные дыры.

Черные дыры за пределами этого газового облака, насколько известно науке, в процессе потери своей энергии могут оказаться под влиянием Sgr A* и испытывать его гравитационное влияние.

Напомним, что ранее астрономы увидели в космосе 72 яркие вспышки, но так и не поняли, что они значат.

Как сообщала "Страна", ученые из Охлакомы обнаружили сразу нескольких тысяч межзвездных экзопланет за пределами Млечного Пути. Все они находятся в галактике, удаленной от нас на 3,8 миллиарда световых лет.