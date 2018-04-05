Аэропорт "Борисполь" ведет переговоры о полетах в Украину с ЕasyJet, также интерес к украинскому направлению проявляет еще один лоукостер - Germanwings.

Об этом в интервью изданию LIGA.net заявил гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

"ЕasyJet пока заинтересован только в одном направлении - Берлин, но там проблема с частотами. Более того, к этому направлению есть большой интерес у немецкого лоукостера Germanwings", - сказал гендиректор.

По его словам, из-за ограничений частот между аэропортами Франкфурта, Берлина и Мюнхена, авиакомпания ничего подтвердить "Борисполю" пока не смогла.

"Хотя этот вопрос обсуждается уже второй год, я настроен оптимистично", - добавил Рябикин.

Напомним, что зашедший на украинский рынок авиаперевозок ирландский лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Бориcполь из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками. Об этом также сообщил гендиректор Борисполя Павел Рябикин.

Как сообщала "Страна", авиакомпания-лоукостер Ryanair анонсировала создание в Украине своего дата-центра для хранения и обработки данных. Для его обслуживания компания планирует нанять 250 украинских IT-специалистов.