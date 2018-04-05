Этой весной "Укрзализныця" планирует запустить полноценное питание в ночных поездах, о котором сообщала в прошлом году.

Об этом сообщает "Магистраль".

"В течение ближайших двух месяцев "Укрзализныця" запустит полноценное питание в ночных поездах. На первом этапе внедрения этой услуги протестуют и обработают технологию ее предоставления в 2-3 поездах", - сообщил директор департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан.

На втором этапе компания объявит тендер на закупку такой услуги для всех ночных поездов.

По словам представителя "Укрзализныци", пассажиры заранее онлайн или непосредственно во время поездки смогут заказать выбранные из меню блюда.

"Укрзализныця" предусмотрит меню с полноценным питанием, включающий первые, вторые блюда, закуски и т.д", - отметил Красноштан.

Напомним, что компания "Укрзализныця" проводит тендер на поставку питания для пассажирских поездов, в котором появилось меню сухпайков для пассажиров.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 4 апреля "Укрзализныця" не открыла продажу билетов на майские праздники.