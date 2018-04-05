Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, которое было задержано в Украине 25 марта, из СИЗО был доставлен в больницу.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Щербина, передает ТАСС.

"Его поместили во временный следственный изолятор, ему там стало плохо, его перевели в больницу имени Лучанского в Херсоне", - сообщил адвокат.

По его словам, Горбенко стало плохо еще на судне.

"Он гипертоник, мы каждый день вызывали медпомощь, но ее не пускали", - добавил адвокат, отметив, что на судне проблемы со здоровьем начались еще у одного члена экипажа, который также гипертоник.

Дмитрий Щербина также напомнил, что на судне находится большое количество рыбы, которую опечатала СБУ. Рыба начала гнить и ее обещают вывезти в четверг, 5 апреля.

Капитану "Норда" Владимиру Горбенко предъявлено обвинение по статье "о нарушении порядка въезда- выезда на временно оккупированную территорию". Вопрос о мере пресечения будет рассмотрен Херсонским городским судом. Остальному экипажу предъявили административное правонарушение.

Как сообщала "Страна", МИД РФ вручил ноту протеста украинскому дипломату из-за задержания "Норда".