В Украине сегодня потеплеет до +20
В четверг, 5 апреля, в Украине установится солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +17....+20.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе сегодня термометры покажут +17...+20, ночью +6...+10.
На севере днем +14...+20, ночью +2...+9.
В центре дневная температура составит +14...+18, ночью +2...+8.
На востоке днем +12...+17, ночью +2...+4.
На юге днем +11...+18, ночью +2...+7.
В Киеве 5 апреля днем +15...+17, ночью +5...+7.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее синоптик сообщила, какой будет погода на неделе перед Пасхой в Украине.
Как сообщала "Страна", спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах.
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