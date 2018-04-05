В четверг, 5 апреля, в Украине установится солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +17....+20.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе сегодня термометры покажут +17...+20, ночью +6...+10.

На севере днем +14...+20, ночью +2...+9.

В центре дневная температура составит +14...+18, ночью +2...+8.

На востоке днем +12...+17, ночью +2...+4.

На юге днем +11...+18, ночью +2...+7.

В Киеве 5 апреля днем +15...+17, ночью +5...+7.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее синоптик сообщила, какой будет погода на неделе перед Пасхой в Украине.

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах.