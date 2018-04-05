МИД Великобритании удалил сообщение в своем официальном Twitter, где утверждал, что нервно-паралитическое вещество Новичок, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, произведено в России.

Удаленный твит с официального профиля МИД Великобритании в Twitter.

В Foreign Office подтвердили, что удалили твит со своего официального аккаунта от 22 марта, где было сказано, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитический газ "Новичок" произведен в России, говорится в сообщении телеканала.

В МИД информировали, что "сообщение было передано в Twitter напрямую во время брифинга британского посла в Москве".

Также указывается, что слова посла были неверно переданы в одном из твитов. При этом телеканал обратил внимание на то, что в британском МИД не уточнили, когда именно это сообщение было удалено из Twitter.

Ранее "Страна" сообщала, что британские эксперты не установили страну, в которой произвели "Новичок", а также о том, что Путин считает, что яд "Новичок" могут производить 20 стран.