Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году, предпринял действия в отношении по крайней мере трех российских олигархов.

Об этом сообщил в среду CNN со ссылкой на собственные источники.

Мюллер якобы распорядился задержать для досмотра электронных устройств россиянина, прибывшего на частном самолете в один из аэропортов Нью-Йорка. С санкции спецпрокурора США также был остановлен другой россиянин во время недавней поездки по Соединенным Штатам. В этом случае нет сведений, был ли он подвергнут личному досмотру, уточняет телекомпания. Подчиненные Мюллера направили некий неформальный добровольный документ и запрос о беседе третьему российскому олигарху, который в последнее время не появлялся в США.

Источники телекомпании не раскрывают имен этих трех лиц и причины интереса к ним со стороны следователей. Сама CNN полагает, что вопросы к россиянам касаются добровольных пожертвований на нужды предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Американские законы запрещают иностранным гражданам делать подобные пожертвования. Мюллера интересует, не прибегали ли данные лица к уловке путем передачи денег на эти цели через подставных лиц из числа граждан США.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее "Страна" сообщала, что спецпрокурор Мюллер заявил адвокатам Трампа, что пока не считает его преступником, а также о том, что прокурор Мюллер отстоял в суде право расследовать украинский след в деле Манафорта.