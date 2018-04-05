В Ливерпуле и Барселоне завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых хозяева одержали крупные победы.

Как сообщается на официальном сайте соревнований, "Ливерпуль" крупно обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:0, а "Барселона" разгромила "Рому" - 4:1.

В матче двух английских команд все решилось в первом тайме. На 12-й минуте счет открыл Мохаммед Салах, на 21-й Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил преимущество своей команды, а на 31 -й - Садио Мане довел счет до разгромного.

В то же время, в Барселоне голы забивали Де Росси, Манолас, Пике и Луис Суарес, а у гостей отличился Эдин Джеко.

Ответные матчи в этих парах состоятся в Манчестере и Риме 10 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что после феерического выступления Роналду против "Ювентуса" в победном поединке Моуриньо захотел Роналду, соответственно Манчестер Юнайтед сделал "Реалу" предложение.