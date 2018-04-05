Американские власти впервые признали, что в Вашингтоне и его окрестностях работают шпионские устройства, которые могут несанкционированно прослушивать мобильные телефоны, а также перехватывать разговоры и сообщения. Об этом пишет ВВС.

Так, министерство национальной безопасности США выявило аномальную активность, которая свойственна нелегальным перехватчикам сигналов мобильной связи, которые называются stingrays (в дословном переводе с английского - скаты).

Ими, как правило, пользуются иностранные шпионы и преступники, но МНБ неизвестно, кто мог пользоваться ими в этот раз.

В министерстве отметили, что подобные устройства представляют растущую угрозу.

Stingrays - название бренда аппаратуры, способной определять уникальный международный идентификатор абонента мобильной связи (IMSI).

По размеру устройство - не больше портфеля. Оно посылает сигнал, маскируясь под вышку мобильной связи, и тем самым обманывает мобильный телефон, который в результате раскрывает свое местоположение и идентификационную информацию.

Устройство следит не только за телефоном человека, но также собирает информацию обо всех телефонах, находящихся в радиусе действия перехватчика.

Судя по всему, это первый случай, когда американское правительство признало факт использования шпионской аппаратуры в Вашингтоне.

О ситуации стало известно после того, как американский сенатор Рон Уайден отправил в МНБ обращение о предоставлении информации по несанкционированному использованию подобных устройств.

В письме высокопоставленный представитель МНБ признает, что в районе столицы страны была отмечена аномальная активность, которая по своим характеристикам напоминает работу перехватчиков IMSI.

Также там говорится, что аналогичная активность наблюдалась и за пределами Вашингтона, но у МНБ нет информации о том, какие устройства стали причиной этой активности.

За использованием устройств-перехватчиков американской полицией следит Американский союз защиты гражданских свобод.

По его данным, такая аппаратура имеется у 73 организаций в 25 штатах, однако союз полагает, что таких устройств намного больше, и не все они были официально зарегистрированы. Стоимость подобных устройств может доходить до нескольких десятков тысяч долларов.

Политики в Вашингтоне беспокоятся, что устройства-перехватчики могут использоваться для международного шпионажа иностранными государствами.

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