В столичном Украинском доме завершилась церемония вручения украинского "спортивного Оскара" по итогам 2017 года.

Лучшими спортменами названы чемпионка мира по фехтования на саблях Ольга Харлан и чемпион мира и Европы по боксу Александр Хижняк, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В номинации тренер года победила Светлана Саидова (тренер сборной Украины по синхронному плаванию), сенсацией года стала серебряный призер ЧМ по легкой атлетике Юлия Левченко, а командой года - сборная Украины по синхронному плаванию.

Кроме того, в номинации сильные духом победила Людмила Ляшенко (паралимпийские лыжные гонки), "вместе с олимпийцами" (неолим пийские виды спорта) Лариса Соловьева (пауэрлифтинг), а "олимпийской надеждой" признана лзюдоистка Дарья Белодед.

Церемония "Герои спортивного года" - ежегодное мероприятие от Национального олимпийского комитета Украины и Академии спорта Украины.

Напомним, в начале марта президент Украины Петр Порошенко вручил олимпийскому чемпиону Абраменко сертификат на квартиру и орден.

Кроме того, Абраменко две страны предлагали сменить гражданство.