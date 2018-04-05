МИД Украины не планирует разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, но и не будет его продлевать.

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам, передает ТАСС.

"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", - пояснила Зеркаль.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

Как сообщала "Страна", Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией.

Также отметим, что по мнению Гройсмана, разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее.