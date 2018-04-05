Результаты действия пасхального перемирия стали главной темой заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, состоявшегося в среду в столице Белоруссии.

"Для того, чтобы обеспечить долговременный мир, необходимо выстроить жесткую систему контроля", - считает представитель России в трехсторонней группе Борис Грызлов.

"Сейчас подгруппа по безопасности занимается подготовкой введения системы эффективного контроля по соблюдению достигнутых договоренностей между сторонами конфликта. Соответствующий механизм должен исключить провокации, приводящие к нарушениям режима перемирия, с неотвратимым наказанием виновных", - отметил Грызлов.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО во время "пасхального перемирия" погиб боец ВСУ.

Между тем в ОБСЕ неуклонно призывают стороны конфликта обеспечить пасхальное перемирие на Донбассе.