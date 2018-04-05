Администрация президента США объявила о завершении миссии по ликвидации террористической группировки ИГИЛ в Сирии и продолжения международных консультаций о дальнейшей роли ООН и других стран в восстановлении мира в этой стране.

Соответствующее заявление распространил в среду Офис пресс-секретаря Белого дома, передает Укринформ.

"Теперь, когда ИГИЛ почти полностью уничтожена, военная миссия по ликвидации ИГИЛ в Сирии стремительно приближается к своему завершению. Соединенные Штаты и наши партнеры имеют твердое намерение продолжать ликвидацию тех незначительных остатков ИГИЛ в Сирии, которые до сих пор не уничтожены нашими силами", - отмечается в официальном документе.

Как подчеркнули в Белом доме, США продолжат консультации с союзниками и друзьями относительно будущих планов.

"Мы надеемся, что страны этого региона и за его пределами, а также ООН, будут прилагать усилия для достижения мира и предотвращения возрождения ИГИЛ", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, Трамп приказал заморозить $200 миллионов на восстановление Сирии.

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