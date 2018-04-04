4 апреля в Лондоне объявили номинантов на награды BAFTA в области телевидения. Среди них - сериалы "По долгу службы", "Корона" и "Черное зеркало", передает ВВС.

Наибольшее количество номинаций - четыре - получил сериал "По долгу службы".

Драматический сериал ВВС "Три девушки" и две ленты Netflix - "Корона" и "Черное зеркало" - получили по три номинации.

Второй год подряд номинацию "Лучшая актриса" получает Клер Фой за роль королевы Елизаветы в сериале "Корона".

Ванессу Кирби, которая играет в сериале принцессу Маргарет, номинировали на "Лучшую актрису второго плана".

Драма о жизни королевской семьи также получила номинацию "Лучший драматический сериал". В эту номинацию также попали сериалы "Острые козырьки" и "Конец *** го мира".

Тим Пигот-Смит, который умер в прошлом году, получил посмертную номинацию за главную роль в драматическом сериале ВВС "Король Чарльз III".

Лента также получила номинацию в категории "Лучший драматический телефильм".

Актер "Черного зеркала" Джо Коул получил свою первую номинацию BAFTA TV - "Лучший актер" - за роль в эпизоде "Повесить диджея". Этот эпизод также был номинирован на "Лучший драматический телефильм".

Еще один актер сериала, Джимми Симпсон, также впервые для себя попал в номинацию "Лучший актер второго плана" за роль в эпизоде ​​"USS Каллистер".

Актрису Анну Фрил номинировали как лучшую актрису второго плана за роль в сериале BBC One "Сломанный".

Ее партнер по сериалу Шон Бин за роль католического священника в этом фильме попал в номинацию "Лучший актер".

Еще одна дебютантка BAFTA TV - Джули Хесмондал - получила номинацию "Лучшая актриса второго плана" за роль в сериале "Броадчерч".

Сериал "Катастрофа" получил две номинации - "Лучший сценарий комедийного сериала" и "Лучшая комедийная актриса" у Шэрон Хорган.

В международной категории соревнуются драмы "Большая маленькая ложь", "Вражда: Бетт и Джоан", "Рассказ служанки" и документальный сериал "Вьетнам".

Церемония награждения BAFTA TV состоится 13 мая.

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