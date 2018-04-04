Акционеры впервые потребовали отставки директора Facebook Марка Цукерберга
Финансовый контролер Нью-Йорка Скотт Стрингер считает, что Марк Цукерберг должен уйти с поста исполнительного директора Facebook, чтобы вернуть доверие общественности, передает Financial Times.
Стрингер заявил, что Facebook нужен новый глава совета директоров и три независимых директора, которые разбираются в защите персональных данных.
Сейчас социальная сеть находится в очень тяжелом положении, поскольку ее рекламную модель раскритиковал глава Apple Тим Кук, а Илон Маск удалил из Facebook страницы Tesla и SpaceX.
Еще отметим, что Facebook удалил 270 аккаунтов российской "фабрики тролей", которые работали против Украины и Азербайджана.
Также стало известно, что Цукерберг лично придет в Конгресс США объясниться по поводу утечки данных.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!