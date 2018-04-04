Финансовый контролер Нью-Йорка Скотт Стрингер считает, что Марк Цукерберг должен уйти с поста исполнительного директора Facebook, чтобы вернуть доверие общественности, передает Financial Times.

Стрингер заявил, что Facebook нужен новый глава совета директоров и три независимых директора, которые разбираются в защите персональных данных.

Сейчас социальная сеть находится в очень тяжелом положении, поскольку ее рекламную модель раскритиковал глава Apple Тим Кук, а Илон Маск удалил из Facebook страницы Tesla и SpaceX.

Еще отметим, что Facebook удалил 270 аккаунтов российской "фабрики тролей", которые работали против Украины и Азербайджана.

Также стало известно, что Цукерберг лично придет в Конгресс США объясниться по поводу утечки данных.