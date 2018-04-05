Ученые получили анатомические доказательства того, что строение носа позволяло неандертальцам лучше, чем современным людям, обогревать и увлажнять вдыхаемый воздух. Это позволяло эффективнее защищаться от холода.

Кроме того, оказалось, что неандертальцы также были способны вдыхать больше воздуха, чем современные люди. Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society Open B.

Неандертальцы появились в Европе около 240 тысяч лет назад и пережили несколько ледниковых периодов и периодов потепления. От людей их отличают некоторые анатомические особенности, в том числе бОльшие по размеру носы, немного другое строение зубов и скуловых дуг. В настоящее время существуют несколько гипотез, объясняющих эти различия. Во-первых, исследователи считают, что у неандертальцев по сравнению с сапиенсами, был мощный прикус, который больше "нагружал" передние зубы - резцы и клыки.

В пользу этого предположения свидетельствует износ зубов, которые сохранялись в останках неандертальцев. Во-вторых, более крупный нос, по сравнению с носами сапиенсов, предположительно, лучше защищал в сухом, холодном климате, согревая и увлажняя вдыхаемый воздух. Согласно третьей гипотезе, которая отчасти объясняет большой нос неандертальцев, у них была более эффективная вентиляция и они могли вдыхать и выдыхать больше воздуха, чем современных людей. Неандертальцы были крупнее сапиенсов, и, по оценкам антропологов, потребляли больше энергии.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти гипотезы, антропологи и медики из США, Великобритании, Германии и Австралии под руководством Стивена Вро (Stephen Wroe) из австралийского университета Новой Англии отсканировали и создали цифровую 3D-реконструкцию черепов пяти неандертальцев, двух гейдельбергских людей (предположительных предков и неандертальцев, и сапиенсов) и слепков с черепов 12 современных людей, живущих в разных уголках планеты, в том числе европейцев, инуитов и африканцев.

Результаты компьютерного моделирования показали, что прикус у неандертальцев был не сильнее, чем у некоторых современных людей. В тоже время объем носовой полости у неандертальцев был на треть больше, чем у сапиенсов и почти на 40% больше, чем у гейдельбергских людей.

Улучшенное по сравнению с анатомией современных людей строение носовых ходов, по-видимому, позволяло неандертальцам не только эффективнее согревать и увлажнять воздух, но и "прогонять" через них вдвое больший объем воздуха.

"Это значит, что неандертальцы могли получить гораздо больше воздуха, прежде чем начать дышать ртом. Дышать носом намного эффективнее с точки зрения использования энергии, чем дышать ртом,- говорит Стивен Вро. - Мы пришли к выводу, что лицо неандертальцев было адаптацией к очень высокому потреблению энергии. Возможно, неандертальцы часто занимались деятельностью, требующей усилий, например бегали и убивали крупных животных. Может быть, им нужно было сжигать много кислорода, чтобы просто согреваться в жилищах в ледниковый период. Или это могла быть комбинация двух этих вариантов".

Ранее исследователи проанализировали зубной камень неандертальцев и показали, что древние люди могли адаптироваться к различным типам питания, и возможно, использовать растения и грибы в лечебных целях.

Фото: nplus1.ru

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