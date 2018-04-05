Польша готова вести с Украиной переговоры по поводу восстановления разрушенных украинских мест памяти на юге Польши. Речь идет о памятнике на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

"Институт национальной памяти, Министерство культуры Польши и польские власти готовы вести переговоры на эту тему (восстановление памятника на горе Монастырь - Прим.ред.)", - сообщил Шарек.

Он отметил, что проблему разрушенного памятника в Грушовичах вблизи Перемышля нужно решить следующим образом: провести совместную эксгумацию в этом месте, детально исследовать, кто там похоронен, а затем их почтить.

"Мы действительно можем дискутировать о форме, каким образом был устранен этот памятник (в Грушовичах - Прим.ред.)", - отметил председатель ИНП Польши.

По его мнению, нужно искать "то, что нас объединяет". "Мы соседи и будем ими всегда, этого не изменим. Поэтому, нужно уважать друг друга и сотрудничать", - отметил Шарек.

Как известно, Украина наложила мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в отношении польских жертв после уничтожения польскими националистами при поддержке местных властей памятника УПА на кладбище в Грушовичах в апреле 2017 года.

Как сообщала "Страна", ранее Польша призвала Украину решить вопрос с эксгумацией для нормализации отношений.

Ранее президент Польши считает, что эксгумация могил по обе стороны границы снимет спорные вопросы.