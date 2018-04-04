Вечером в среду, 4 апреля в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай львовского предприятия "Электротранс".

Об этом передает Укринформ.

Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога - Михайловская Борщаговка).

Трамвай сошел с рельс на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.

Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", во Львове у вокзала внезапно загорелся трамвай. Трамвай задымился без явных очагов огня. В момент возгорания в середине электротранспорта не было пассажиров.

Напомним, что в Харькове повысили плату за проезд в метро до 5 гривен. Заместитель мэра Харькова Михаил Фатеев заявил, что основанием для такого шага стало подорожание энергоносителей и рост минимальной зарплаты.