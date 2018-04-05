28-летний житель Николаевской области с помощью вируса вмешался в работу программного комплекса по пополнению счетов мобильных телефонов. Таким образом ему удалось обмануть местного предпринимателя на 200 тыс. грн. Об этом сообщает киберполиция.

Работники киберполиции выяснили, что в программном обеспечении заявителя несанкционированно была установлена и настроена программа для получения скрытого удаленного доступа к компьютеру потерпевшего.

На компьютер предпринимателя был незаконно установлен специально сконфигурированный билд программы, который имел специфические настройки с указанием электронной почты правонарушителя, на которую поступал логин и пароль для соединения. Для конспирации своей преступной деятельности мошенник установил пароль к wi-fi точки доступа другого лица и с помощью чужого доступа осуществлял выход в Интернет и авторизацию в личном кабинете потерпевшего.

Таким образом в течение месяца правонарушитель совершил пополнения 34 счетов мобильных телефонов, средства из которых в дальнейшем были выведены на карточный счет с помощью платежной системы EasyPay и Global Money.

По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. По его результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители и банковские карточки. Кроме того, изъято черновые записи и другие вещественные доказательства противоправной деятельности мошенника.

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