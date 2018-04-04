Психологи обнаружили, что многие американские студенты, с детства говорящие на английском языке, не могут правильно воспроизвести на письме самую распространенную печатную версию буквы "g".

Наиболее вероятная причина этого явления - отличие рукописного и печатного символа и отсутствие необходимой моторной памяти, пишут ученые в Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.

Часто для записи одной буквы в некоторых алфавитах существует несколько способов начертания - символов, представляющих собой аллографические формы одной и той же графемы.

Типичным примером аллографии в латинском алфавите служит начертание строчной буквы "g", для которого в современных печатных шрифтах есть две основных формы: первая - с хвостиком петелькой, и вторая - незамкнутым хвостиком. Доминирующим аллографом "g" в современных печатных шрифтах стала первая форма записи, однако к рукописной "g" значительно ближе второй способ начертания из-за того, что его намного легче воспроизвести единственным движением руки.

Буква "g" - далеко не единственный из часто встречающихся аллографов в латинском алфавите. Несколькими символами обозначаются и других строчные буквы, например "а". Тем не менее, в современных шрифтах начертания этих букв не слишком сложны и легко воспроизводятся при письме, чего не скажешь о самом распространенном печатном аллографе буквы "g".

Фото: psycnet.apa.org/

Американские психологи из Университета Джона Хопкинса под руководством Гали Элленблум (Gali Ellenblum) решили проверить, насколько точно современные американские студенты могут воспроизвести на письме "g" с замкнутым хвостиком петелькой. Для этого они провели эксперимент среди студентов своего университета, для которых английский язык был родным.

В эксперименте приняли участие 38 студентов возрастом от 18 до 21 года. Перед экспериментом каждому из студентов напоминали, что для многих строчных букв в латинском алфавите есть несколько печатных способов начертания (без учета курсива), после чего проводили трехстадийный опрос. Сначала их попросили перечислить те буквы, для которых характерно наличие двух вариантов начертания. Если среди перечисленных букв не оказывалось "a" и "g", то о возможном наличии двух форм этих букв (в списке из других букв) спрашивалось напрямую и, если студент отвечал утвердительно, то его просили написать по две формы каждой из этих букв. Тем студентам, которые не признали наличие двух возможных форм буквы "g", просто сообщали об этом и просили написать оба возможных символа.

Единственный успешный пример написания буквы "g" с хвостиком петелькой. Фото: psycnet.apa.org/



Из 38 студентов только 20 сами вспомнили (на первой или второй стадии опроса) о существовании двух аллографов "g", и всего лишь один смог правильно изобразить этот символ. Такой результат ученые связывают с тем, что более популярное печатное начертание буквы "g" никогда не используется на письме, поэтому у студентов просто нет моторной памяти для правильного написания.

Чтобы проверить это предположение, ученые провели еще один эксперимент, не ограничиваясь при этом только студентами. В этом эксперименте приняли участие 44 участника возрастом от 18 до 53 лет, которым демонстрировались четыре версии печатных версий "g" с хвостиком петелькой и печатной формы "a" с хвостиком сверху, и предлагалось выбрать из них правильный. Если с буквой "a" ни у одного из участников проблем не возникло, то правильную версию "g" выбрали лишь около четверти участников, а более половины - выбрали другой, неправильный вариант, но больше похожий на рукописную "g".

По словам психологов, буква "g" оказывается уникальной: ее чтение не вызывает никаких сложностей, однако правильно изобразить ее печатную форму письменно (и даже узнать среди похожих вариантов) практически никому не удается. Объясняют этот факт ученые отличием между используемым рукописным вариантом буквы и более распространенным ее печатным аллографом. Отсутствие необходимой моторной памяти не дает воспроизвести букву правильно. Еще одной возможной причиной ошибок при написании авторы исследования считают тот факт, что буква "g" в нужной форме даже при чтении встречается реже многих других букв, тем более, что используется этот вариант записи далеко не во всех шрифтах.

По словам ученым, полученные ими результаты могут оказаться важными как для практических, так и фундаментальных исследований, посвященных изучению механизмов запоминания информации или взаимосвязи между чтением и письмом.

Часто начертания латинских букв в современных печатных шрифтах, даже если имеют общую аллографическую форму, могут довольно сильно отличаться друг от друга. Для того, чтобы разрабатывать новые варианты начертания хорошо знакомых символов ученые предлагают использовать в том числе и нейросети, которые могут изменять существующие шрифты и создавать новые.

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