Испания экстрадировала в Украину подозреваемого в убийстве финансового директора фармацевтической компании гражданина Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области.

"Украина добилась экстрадиции из Испании подозреваемого в убийстве финансового директора крупной фармацевтической компании, которое произошло летом 2015 года. Тогда жительницу столицы убили за 1,5 млн долларов", - сказано в нем.

Согласно сообщению, под предлогом покупки земли женщину вывезли в село под Киевом ее же бизнес-консультанты.

Пострадавшую забили молотком, после чего перевезли тело в Черниговскую область и бросили в реку Замглай.

В дальнейшем, чтобы избежать наказания, злоумышленники скрылись в Испанию, в Украине заочно им было объявлено о подозрении.

2 апреля одного из них доставили самолетом из Испании в международный аэропорт "Борисполь".

Следователь Главного управления Национальной полиции Черниговской области вручил ему сообщение о подозрении.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, 4 апреля суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В отношении другого лица по делу решается вопрос об экстрадиции его в Украину.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых по делу об убийстве "беркутовцев" скрывается в Польше.

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