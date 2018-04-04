Палица заявил, что под крышей Волынского облсовета нашли чемодан с оборудованием для прослушки
Председатель Волынской облрады Игорь Палица заявил об обнаружении 4 апреля оборудования для прослушивания. Техника была в помещении под крышей в облсовете - в чемодане.
Об этом он сообщил во время сессии облсовета 4 апреля, передают Украинские новости.
По его словам, оборудование находилось в чемодане. Сам чемодан лежал в запыленном помещении, однако был без пыли.
Он добавил, что, по мнению специалистов, в чемодане находятся устройства, которые усиливают сигнал "жучков", которые установлены в здании облсовета.
Палица предположил, что оборудование может принадлежать российским спецслужбам.
На место события прибыли сотрудники полиции, а также взрывотехники.
Председатель Волынского облсовета призвал начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области разобраться в ситуации.
Как сообщала "Страна", Сытник поделился тем, что услышал на "жучках" в кабинете Холодницкого. По его словам, следователям НАБУ периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров.
Напомним, что Холодницкого могут арестовать уже в самое ближайшее время.