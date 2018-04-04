Председатель Волынской облрады Игорь Палица заявил об обнаружении 4 апреля оборудования для прослушивания. Техника была в помещении под крышей в облсовете - в чемодане.

Об этом он сообщил во время сессии облсовета 4 апреля, передают Украинские новости.

По его словам, оборудование находилось в чемодане. Сам чемодан лежал в запыленном помещении, однако был без пыли.

Он добавил, что, по мнению специалистов, в чемодане находятся устройства, которые усиливают сигнал "жучков", которые установлены в здании облсовета.

Палица предположил, что оборудование может принадлежать российским спецслужбам.

На место события прибыли сотрудники полиции, а также взрывотехники.

Председатель Волынского облсовета призвал начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области разобраться в ситуации.

Как сообщала "Страна", Сытник поделился тем, что услышал на "жучках" в кабинете Холодницкого. По его словам, следователям НАБУ периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров.

Напомним, что Холодницкого могут арестовать уже в самое ближайшее время.