В "Укрзализныце" объяснили, что билеты на некоторые поезда отсутствуют в продаже из-за корректировки расписания движения на Одесской железной дороге. Об этом сообщает ТСН.uа.

В "Укрзализныце" уточнили, когда на путях выполняются работы по содержанию инфраструктуры, на это время вносятся некоторые изменения в расписание движения поездов.

"Если идет ремонт дороги, то делают объезд. А учитывая, что на железной дороге сделать объезд невозможно, поэтому выделяются определенные временные рамки, когда ремонтники выходят на дорогу и работают. И поездам, которые в это время должны проходить, делается корректировка расписания", - отметил заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан. Поэтому железнодорожники не открывают билеты на продажу, пока график не будет окончательно согласован. По словам Красноштана, это не чрезвычайная ситуация. И уже сегодня-завтра, пообещал чиновник, билеты появятся в продаже.

"Для некоторых поездов изменения в расписании, возможно, и не будет. Возможно, будет плюс-минус пять минут", - добавил чиновник.

Как сообщала "Страна", ранее "Укрзализниця" начала предлагать онлайн билеты с пересадкой.

Также мы писали, что "Укрзализныця" в течение года два раза повысит цены на билеты.