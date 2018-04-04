Военнослужащий полка особого назначения ВВС Украины снял момент самоубийства на свой мобильный телефон. 21-летний солдат, получив оружие для несения службы, зашел в туалет, включил видеозапись на своем телефоне и поставил его перед собой.

Затем он зарядил автомат АК-74, приставил ствол ко лбу и нажал на курок, рассказали "Новостям-N" сослуживцы погибшего.

Прибежавшие на выстрел сослуживцы обнаружили парня уже мертвым. На место происшествия вызвали полицию, военную службу правопорядка, военную прокуратуру. В кармане форменной куртки была обнаружена короткая предсмертная записка, в которой солдат сообщал, что жить так больше не может, и обращение к матери с просьбой не возвращаться в страну и оставаться за рубежом (мать погибшего солдата работает за границей - Прим. Ред.).

По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство.

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