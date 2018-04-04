В Киеве около 16:00 на улице Лисковской (Троещина) произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer на большой скорости просто врезался в припаркованные машины Mitsubishi Outlander, Mercedes и Dodge.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Водитель с травмами лица был госпитализирован в больницу. Одни очевидцы происшествия утверждают, что от него был запах алкоголя. Другие же уверяют, что видели водителя за несколько минут до аварии, когда он ругался с какой-то женщиной.

На данный момент, на месте работает экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

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