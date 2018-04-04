Российская Федерация запросила провести заседание Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего полковника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", - заявил Небензя.

Ранее Великобритания назвала "извращенным" российское предложение по совместному расследованию дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, ранее Россия направила в Гаагу 13 вопросов по делу отравления Скрипаля.

Еще отметим, что дочь Скрипаля очнулась и начала есть и пить в британской больнице.