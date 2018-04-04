На ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова" начали серийное производство для ВСУ бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет". Ее разработали для технического обеспечения танковых подразделений.

ОБ этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", на фоне сокращения сотрудников.

"Атлет" позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях.

Для выполнения этих задач машина оборудована крановой установкой грузоподъемностью до 25 т, что позволяет производить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель.

Для эвакуации боевых машин "Атлет" оборудован лебедкой с максимальной силой до 250 кН, которого достаточно для вытягивания основных боевых танков. А специальное оборудование позволяет проводить буксировку техники на скорости до 25 км/час. 1000-сильный двигатель позволяет развивать "Атлету", который весит 46 т, скорость до 70 км/час. Кроме того, машина может перевозить до 1,5 т груза.

Она оснащена сварочным аппаратом и другим оборудованием, которое позволяет проводить широкий комплекс работ по восстановлению боеспособности бронетехники непосредственно в полевых условиях. "Эта боевая машина значительно усилит технические возможности Вооруженных Сил Украины и обеспечит надлежащий уровень боеготовности танковых подразделений", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/ukroboronprom

Видео: youtube.com/Державний концерн "Укроборонпром"

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