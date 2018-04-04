Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал слухи о том, что "горняки" готовы предложить ему новый контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

"Мое лицо, когда я думаю о 9 миллионах. "Заря" – "Шахтер" – 0:3. Идеальная игра. Браво, команда!" – написал Фонсека в Инстаграме.

Ранее также сообщалось об интерес к португальцу со стороны "Эвертона".

Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

Как сообщала "Страна", ключевой игрок Шахтёра получил травму в поединке с Зарей. Паулу Фонсека выстроил тренировку таким образом: футболисты, участвовавшие в поединке с "Зарей", занимались в общей группе примерно час, после чего отправились на восстановительные процедуры и массаж, остальные получили дополнительную нагрузку в виде беговых упражнений, а также двусторонней игры на половине поля.

Напомним, что Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. На кону - прямой выход в группу Лиги чемпионов.