Олимпийская чемпионка по фехтованию, украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала решение властей Украины о бойкоте всех соревнований на территории России.

Об этом сообщает Xsport.

"Мы столько лет ездили на "Московскую саблю" – это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала и в этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет.

Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые года. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться", - отметила она.

Как сообщала "Страна", Ольга Харлан выиграла этап Гран-при в Мексике. По ходу соревнований Ольга уверенно продвигалась по турнирной сетке, одолев кореянку Сеону Вон (15:12), россиянку Ольгу Никитину (15:6), китаянку Хенгуи Янг (15:12) и кореянку Жен Ким (15:13).

Ранее она выиграла Кубок мира по фехтованию.