Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 апреля 2018 г до уровня 26,263057 грн/$1 по сравнению с 26,329568 грн/$1 на 4 апреля 2018г.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,26 грн/$1 с 26,27 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,25-26,27 грн/$1. Национальный банк Украины (НБУ) 4 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2631 грн/$1 с 26,3296 грн/$1. Торговый оборот составил $408,96 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $408,26 млн.

Как сообщала "Страна", курс доллара во вторник укрепился, но его скоро опустят.

Мы писали, что после укрепления гривни в понедельник, курс доллара резко пошел вверх во вторник.

Также гривня на 3 апреля укрепилась на 14 копеек.