В Луцке (Волынская область) 4 апреля состоялась региональная дискуссия на тему: "Безопасность журналистов: базовый стандарт свободных медиа". Она стала продолжением совместных региональных мероприятий Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) и Бюро представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации (СМИ).

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Участники мероприятия затронули ряд актуальных вопросов: физическая безопасность журналистов, международные усилия в борьбе с безнаказанностью за преступления против журналистов, свобода слова и плюрализм мнений во времена конфликтов, борьба с пропагандой войны и насилия, саморегулирование СМИ, варианты помощи украинским журналистам, оказавшимся в беде со стороны международных журналистских организаций.

"В течение марта в Украине было зафиксировано 10 случаев применения силы к журналистам во время выполнения служебных обязанностей. В 2017 году были зафиксированы 90 таких случаев. К сожалению, журналисты не чувствуют себя защищенными, ведь до сих пор нет ни одного прецедента весомого наказания виновных за нападения на работников СМИ, - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Когда НСЖУ затрагивает эти вопросы на публичных дискуссиях, обнародует мониторинги и отчеты, нас обвиняют, что такая деятельность вредит стране. Однако здесь возникает вопрос, кто же вредит на самом деле: тот, кто нарушает закон и права журналистов, или тот, кто об этом говорит откровенно? Очевидно, что скрывая проблему, мы ее не решим".

Советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (Вена, Австрия) Айдар Ботагаров, отметил, что НСЖУ действительно проводит большую и важную работу, отслеживая все случаи нарушения прав журналистов.

"Такая деятельность особенна важна для решения проблем свободы слова в Украине. И способствует тому, чтобы работа журналиста стала безопасной, а все конфликты решались в правовом поле", - отметил Ботагаров.

Президент Литовской союза журналистов Дайнюс Радзявичус отмечает, что и в Литве вопросы защиты прав журналистов стоит очень остро.

"Наш опыт показывает, что большие преступления против журналистов начинаются с (оказания) маленького давления. И больше всего давлению подвергаются журналисты, работающие в маленьких газетах. Я всегда говорю, что нет маленькой журналистики. Есть крупные СМИ, есть маленькие СМИ, а журналистика всегда большая, потому что она говорит правду. И больше всего сейчас страдают коллеги из небольших изданий, блогеры, на которых оказывается давление с разных сторон", - отметил Радзявичус.

Секретарь НСЖУ, правозащитник Валерий Макеев отметил, что особенно важно, чтобы каждый журналист знал о своих правах и не боялся их отстаивать.

"Многие журналисты просто не хотят писать заявления, когда случаются какие-то неприятные события: нападения, давление, угрозы. Аргументируют это тем, что с жалобой в милицию получают много мороки. Однако всегда надо идти до конца и не пренебрегать своими законными правами, - отметил Валерий Макеев. - С другой стороны, сейчас в Украине крайне не хватает квалифицированных медиаюристов, которые бы предоставляли соответствующее правовое индивидуальное сопровождение и оказывали помощь в решении вопросов сотрудников медиа. Остается надеяться, что в ближайшее время эта ситуация также изменится".

Дискуссия в Луцке стала продолжением практики организации совместных региональных мероприятий НСЖУ и Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. В 2017 году такие мероприятия с участием национальных и международных экспертов состоялись в Запорожье, Харькове, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Полтаве и Черкассах.

Как сообщала "Страна", Рада одобрила законопроект о социальной защите детей погибших журналистов.

Накануне НСЖУ писали, что в марте 10 журналистов были избиты в Украине.