Представители международной правозащитной организации Transparency International Украина призывают стороны обеспечить юридическую чистоту процесса расследования против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Также они призывают воздержаться от политизации дела, передает Интерфакс.

"Утечка конфиденциальной информации, давление на судей и подстрекательство свидетелей к ложным показаниям, являются, очевидно, недопустимыми действиями для руководителя антикоррупционного органа. Поэтому, перед тем как делать детали расследования относительно Назара Холодницкого достоянием общественности, считаем, что Генпрокуратуры и НАБУ обязаны были сначала получить действительно весомые доказательства", - указано в заявлении Transparency International Украина на сайте организации в среду.

В организации отмечают, что в случае, если действительно существуют доказательства вины руководителя САП, это должно помочь Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) провести проверку его действий без проволочек.

"В то же время мы призываем как членов КДКП так и сотрудников Генпрокуратуры, которые ведут производство в отношении Назара Холодницкого, соблюдать юридическую чистоту процесса. В противном случае, расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы, политизации антикоррупционных органов и их незрелости", - заявили в Transparency International Украина.

В заявлении отмечается, что уже сейчас политики, чьи интересы в разное время стали объектом расследования САП и НАБУ, используют ситуацию вокруг Холодницкого для дискредитации всей антикоррупционной реформы, которая началась после Революции Достоинства.

""Дело Холодницкого" пытаются выдать за доказательство бесполезности усилий по развитию антикоррупционной инфраструктуры в целом и создание Антикоррупционного суда в частности. Убеждены, что, наоборот, из этой ситуации НАБУ-САП-ГПУ должны выйти сильнее. Объективное рассмотрение ситуации в КДКП и расследования уголовного производства должны доказать способность антикоррупционных органов к самоочищению. Выражаем надежду, что факт расследования не повлияет на конструктивность сотрудничества между прокурорами САП и детективами НАБУ", - заявили в Transparency International Украина.

Как сообщалось, в середине марта СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете руководителя САП Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. Появилась также информация о якобы намерении Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время. В САП заявили, что Холодницкий продолжает исполнять свои обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

30 марта 2018 года стало известно, что в КДК прокуроров с подписями генпрокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Холодницким дисциплинарных проступков.

По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.

Также Холодницкий сообщил, что основанием для проведения негласных следственных действий в отношении его стала ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"Две статьи инкриминируются: принуждение свидетеля давать показания - "интересная" трактовка... и разглашение данных досудебного следствия, только интересно, как прокурор, процессуальный руководитель может это сделать, когда он является тем, кто и создает эти данные, и хранит", - также сообщил руководитель САП.

Как сообщала "Страна", Холодницкий заявил о возобновлении "квартирного дела" Лещенко. Также глава САП напомнил Ляшко о доме в Козине и выигрыше в лотерею.