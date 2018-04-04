Внесены изменения в Порядок исполнения административных взысканий в виде общественных и исправительных работ, которые устанавливают механизм исполнения административного взыскания в виде общественно полезных работ.

Изменения предусмотрены приказом Минюста от 2 марта 2018 года № 591/5, который вступил в силу 3 апреля 2018 года.

Так, указанный Порядок дополнен новыми разделами относительно административного взыскания в виде общественно полезных работ. Напомним, этот вид взыскания был введен Законом № 2234-VIII для должников по уплате алиментов.

Установлено, что уполномоченный орган по вопросам пробации (далее - уполномоченный орган) выполняет взыскание в виде общественно полезных работ, которое осуществляется путем привлечения нарушителей к общественно полезному труду. Вид такого труда определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Общественно полезные работы выполняются не более 8 часов в день, несовершеннолетними - не более 2 часов.

Уполномоченный орган обращается к органам местного самоуправления и владельцам предприятий, учреждений, организаций или уполномоченным ими органам относительно согласования перечня объектов, на которых нарушители будут выполнять общественно полезные работы, и видов таких работ.

Не позднее 10 дней со дня получения постановления суда (судьи) о применении общественно полезных работ уполномоченный орган приводит его к исполнению. В течение этого срока нарушителя направляют на общественно полезные работы, кроме случаев, когда этому препятствуют уважительные причины (болезнь, командировка, неполучение вызова и т.п.).

На каждого нарушителя уполномоченный орган заводит личное дело и заполняет учетную карточку, в которой ведется суммарный учет отработанных часов.

После получения постановления суда (судьи) нарушителю присылают вызов в уполномоченный орган. С нарушителем проводят беседу, во время которой разъясняют порядок и условия исполнения взыскания, а также последствия уклонения от выполнения общественно полезных работ. Должностное лицо составляет справку о проведенной беседе, в которой нарушитель собственноручно отмечает ознакомление с порядком отбывания общественно полезных работ.

В случае уклонения лица от отбывания общественно полезных работ, уполномоченный орган направляет соответствующее представление и личное дело в суд для решения вопроса о замене неотбытого срока общественно полезных работ административным арестом.

Должностное лицо уполномоченного органа в день получения документов, подтверждающих основания снятия нарушителей с учета, готовит справку о снятии с учета, которая приобщается к материалам личного дела. На указанную справку начальник подразделения органа по вопросам пробации накладывает письменную резолюцию.

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