В Одесской области полицейский был вынужден открыть огонь из автомата, чтобы предотвратить самосуд над подозреваемыми в убийстве. Инцидент произошел в Болградском районе в селе Виноградовка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Местные жители едва не учинили самосуд во время проведения следственных действий по уголовному производству, открытому по факту умышленного убийства местного жителя.

"Группа возмущенных жителей села хотела совершить самосуд над подозреваемыми. Работники Болградского отдела полиции попытались убедить граждан не нарушать закон. Но присутствующие проигнорировали их слова и продолжили бросаться на подследственных с угрозами. При этом агрессия толпы перекинулась и на полицейских, которые обеспечивали охрану порядка", - сообщили в пресс-службе.

Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова.

Вследствие выстрелов никто не пострадал, но предупредительная стрельба помогла стабилизировать обстановку.

По данному факту проводится проверка.

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