Обвиняемых в смертельном ДТП, совершенном 18 октября 2017 года в Харькове, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова оставили под стражей до 1 июня. Такое решение принял Киевский районный суд Харькова, удовлетворив ходатайство прокурора. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд оставил обоих обвиняемых под стражей без возможности внесения залога. Также во время сегодняшнего заседания были допрошены еще трое свидетелей.

В заседании суда объявлен перерыв до 11 апреля.

Напомним, жуткое столкновение двух автомобилей произошло в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской. Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.

В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Позже еще одна девушка скончалась в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зайцевой не было документов и прав в момент аварии.

Также мы сообщали, что одной из пострадавших в кровавом харьковском ДТП предстоит лечиться еще два года.