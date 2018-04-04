Поздравление президента Украины будет записываться в Михайловском Златоверхом монастыре, который принадлежит УПЦ КП. Также в ролике будут кадры о поездке Порошенко в Мариуполь.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на источник в Администрации президента Украины.

По словам источника, само поздравление будет записываться в Михайловском Златоверхом монастыре, который принадлежит УПЦ КП. Также в ролике будут кадры о поездке президента на Вербное воскресенье в Мариуполь, где он святил вербу в храме УПЦ МП.

"Возможно, упоминание в ролике об одном из храмов УПЦ МП понравится не всем, но граждане Украины, которые посещают храмы УПЦ МП, также заслуживают уважения", - сказал собеседник.

Источник отметил, что пасхальное поздравление Порошенко будет традиционно семейным. В нем примут участие дети и жена главы государства.

Также отмечается, что в мариупольской части поздравления, возможно, покажут представителей греческой общины, которые ранее встречались с Порошенко. Не исключено, что там будут и ученики школы Волновахи, и воины из одного из блокпостов.

Режиссером видеоролика станет Александр Кириенко, снявший уже не один ролик и фильм. Первые его рекламные ролики увидели свет в далеком 1993 году.

Также источник добавил, что украинским военным передали паски, которые испекла Марина Порошенко.

"Военным Порошенко передал пасхи, которые испекла его жена Марина. Ведь несмотря на то, что сейчас есть возможность купить пасхи на любой вкус, первая леди предпочитает печь их сама, чем очень гордится", - подчеркнул источник.

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