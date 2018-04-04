Государственный "Ощадбанк" закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности. Об этом заявил председатель правления банка Андрей Пышный, передает "Экономическая правда".

"Мы понимаем, что поскольку банк продолжает процесс модернизации, то филиал - это точка, куда должны быть направлены инвестиции, чтобы ее развивать", - отметил Пышный, добавив, что сеть отделений будет сокращаться.

"Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, является экономически неэффективной. Львиная доля отделений "Ощада" находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса", - заявил председатель правления Ощадбанка.

Напомним, ранее в Ощадбанке заявили про сайт-клон, который выманивает данные платежных карточек.

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