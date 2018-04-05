Между Украиной и Россией снова громкий скандал. Украинские пограничники задержали в Азовском море рыбацкое судно из Крыма. Его экипаж - судя по всему, бывших граждан Украины с российскими паспортами - собираются судить по уголовным статьям.

Но дело может иметь и военно-стратегический контекст. Дело в том, что Россия после инцидента пригрозила ввести свой военный флот в северо-восточную часть Черного и акваторию Азовского морей.

Таким образом рядовой арест корабля может вылиться в усиление военного присутствия РФ вблизи украинских границ.

"Страна" разбиралась в подробностях этого дела.

Задержание "Норда"

26 марта в украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно под флагом России. На борту находился экипаж из десяти человек.

Судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы (расположенной 50 км от Бердянска). В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Кроме этого, считают в Госпогранслужбе, члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

Отметим, что морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014. Капитану арестованного судна инкриминируют статью по незаконному выезду с оккупированной территории. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

30 марта суд арестовал задержанное судно. А его капитану Владимиру Горбенко сообщили о подозрении. Капитан свою вину отрицает и утверждает, что действовал в рамках международных договоров между Россией и Украиной. Его повезли в Херсон для избрания меры пресечения.

Тем временем в Госпогранслужбе Украины завили, что будут задерживать все корабли, входящие и выходящие из крымских портов.

Реакция России

В РФ на задержание своего судна отвели уголовными делами против украинских пограничников. Федеральная служба безопасности возбудила дело по статье "угон судна, воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Основная позиция российских властей - судно было задержано в нейтральных водах Азовского моря. Напомним, украинские пограничники говорили об Обиточной косе, что намекает на близость инцидента к территориальным водам Украины.

Однако в юридическом поле Киев не заявлял о нарушении государственной границы. Говорилось только, что судно задержано в 15 милях от косы.

Одновременно через российские государственные СМИ со ссылкой на источник в Минобороны появилась информация угрожающего характера: командование Черноморского флота рассматривает вопрос постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских суден, но и формирования настоящего государственного пиратства", - сказал журналистам "РИА Новости" источник в силовых структурах.

В то же время официально таких заявлений пока никто из российских силовиков не озвучивает. С другой стороны - если их озвучат, то сделают это скорее всего уже постфактум.

В Крыму заявили, что судно украинские власти арестовали в контексте "дела Скрипаля" - чтобы поддержать западную антироссийскую кампанию. Представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал произошедшее "откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада и всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях".

По его словам, Россия будет вынуждена занять жесткую позицию по этому вопросу.

К экипажу не пускают российских дипломатов

Посольство России в Киеве тем временем потребовало от украинских властей предоставить консульский доступ к членам экипажа задержанного судна "Норд".

"Требуем от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к российским гражданам, будем добиваться их освобождения и скорейшего возвращения судна владельцу", — сообщил представитель российского посольства.

Однако Киев отказал россиянам.

В среду МИД России вручил украинскому дипломату ноту протеста. Российская сторона заявила, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях. По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, остальная команда содержится на судне, где уже начала гнить рыба. Когда экипаж попытался перебраться на пирс, его окружили автоматчики.

В ответ на это в Госпогранслужбе отметили, что экипаж арестованного судна обеспечен всем необходимым - едой и медикаментами.

К чему приведет этот конфликт

Десять задержанных граждан России (пусть и бывших украинцев) - это серьезный повод для конфликта. В истории дипломатии открытые военные действия начинались и по меньшим поводам.

Российские угрозы ввести военный флот в Азовское море и расширить его зону действия в Черном - лишнее тому подтверждение.

Украина, со своей стороны, вероятно, попытается включить россиян, задержанных на судне, в "обменный фонд". Эта тема (правда, без упоминания о "Норде") затрагивалась еще вчера на заседании трехсторонней группы в Минске - практически одновременно с темой арестованного сейнера.

"Во время заседания гуманитарной группы в Минске украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинских политических заключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала у себя в Facebook вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Однако происшествие с "Нордом" показало еще одну важную тенденцию - это ползучее вытеснение Украины из морской зоны.

"Ситуация вписывается в картину вытеснения Россией Украины с моря, в которую входит оккупация морских месторождений, строительство Керченского моста, и так далее", - заявил в комментарии УНИАН, адмирал ВМСУ в отставке Игорь Кабаненко.

Россия с 2014 года активно продвигается морем в сторону Украины, считает Кабаненко.

"Официальная реакция с севера на событие с "Норд" не отличается от привычной тактики действий Кремля - ​​разворачивается силовая игра "за свободу судоходства", но замалчиваются принципиальные нарушения, которые являются первичными по данному вопросу. В информационной войне толкование всегда имеет значение, и, надо признать, что Россия достаточно умело использует этот фактор в свою пользу", - заявил адмирал.

Если верить его оценкам, то случай с "Нордом" - это провокация, которая может привести к милитаризации Азовского моря, и совсем не в пользу Украины.