Правоохранители вывозили внефракционного депутата Верховной Рады Надежду Савченко из СИЗО на обследование врачей в медучреждение.

Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай, передают Украинские новости.

"Несколько дней назад ее возили к врачам", - сказал он.

При этом он не уточнил, состоялся ли такой визит из-за ее плохого самочувствия.Он сообщил, что Савченко продолжает голодовку и настроена на борьбу.

Ранее "Страна" сообщала, что Надежду Савченко завтра с утра проверят на полиграфе.

"Завтра в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", - говорится в сообщении ее пресс-службы.

Также напомним, что ее адвокат взял самоотвод, объясняя свое решение тем, что не специализируется в политических делах.