Российский боксер Мурат Гассиев в соцсети показал, как готовится к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором он встретитсяс украинцем Александром Усиком.

На видео можно рассмотреть, что Гассиев сделал акцент на уклонах и коротких ударах. Кроме того, чемпион мира по версиям WBA и IBF в тяжелом весе делал все это в довольно быстром темпе.

Напомним, что бой Усик-Гассиев запланирован на 11 мая 2018 года, но дата финала WBSS Усик - Гассиев до сих пор не утверждена.

Любопытно, что на кону будет стоять сразу пять титулов по версиям WBA, WBO, WBC, IBF и журнала The Ring.

Ранее "Страна" писала о том, что Усик перед боем с Гассиевым показал новую прическу.

Также мы сообщали, что Киев хочет принять решающий бой украинца Усика с россиянином Гассиевым.