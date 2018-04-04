В Черновцах группа хулиганов напала на патрульных. Правоохранители попытались остановить машину, на которую получили ориентировку, однако водитель начал убегать.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Во время погони авто задело женщину, затем машина на скорости снесла забор и врезалась в дерево. В ней ехало четверо человек.

На место аварии прибыла патрульная полиция для оформления ДТП.

Местный канал ТВА обнародовал видео, на котором видно, как агрессивный молодой человек толкает девушку-копа и пытается помешать выполнению ее должностных обязанностей. Представительница правоохранительных органов была вынуждена применить газовый баллончик для самозащиты.

Водителя и пассажиров задержали. Пройти тест на алкоголь они отказались. Полиция открыла производство по факту насилия в отношении полицейского. Впрочем, во время схватки, слов не подбирали обе стороны.

Как сообщала "Страна", в Киеве четыре наряда полиции прибыли задерживать хулиганов в "Ашане". Полицейские попросили отпустить задержанных охранникам хулиганов, но те были слишком импульсивными и атаковали самих полицейских.

Отметим, что в Киеве мужчина получил пулю в ногу после замечания незнакомцам.