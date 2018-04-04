Национальная полиция объявила тендер на закупку 150 автомобилей для перевозки заключенных (автозаков).

Об этом журналистам сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передают Украинские новости.

"Мы сейчас начинаем тендер на закупку автомобилей для перевозки арестованных", - сообщил он.

По его словам, необходимо закупить около 150 автомобилей вместимостью 3-9 арестантов.

Также в ближайшее время Нацполиция намерена закупить 20-30 автобусов для тактической полиции и спецназа.

Напомним, Нацполиция открывает вертолетное подразделение и ищет пилотов.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков договорился с Францией о покупке 55 вертолетов для своей новой службы.

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