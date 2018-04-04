Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля при отсутствии обстрелов на этом участке. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске.

"Украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ТКГ по пасхальному перемирию. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при отсутствии стрельбы на этом участке", - написала Олифер.

Она также сообщила, что на всех уровнях состоялось обсуждение вопроса ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской. "Украинская сторона в очередной раз подчеркнула: мы поддерживаем проведение обустройства моста, который бы отвечал параметрам, утвержденным соответствующими компетентными инстанциями. Ключевым в этом контексте гарантии безопасности для ремонтных бригад", - говорится в сообщении.

Олифер добавила, что во время заседания Трехсторонней контактной группы Кучма выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его внимание к проблемам разминирования.

"Во время боевых действий на Донбассе в результате инцидентов с минами и взрывоопасными пережитками войны ранены 1117 взрослых и 81 ребенок; 619 взрослых и 25 детей погибли ", - подчеркнула она.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Как сообщала "Страна", на прошедшем 14 марта в Минске заседании стороны договорились начать восстановление мобильной связи в "ДНР".

Мы писали, что во время заседания гуманитарного группы в Минске и на ТКГ украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины.